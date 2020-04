Tutte le maratone delle serie Sky su un unico canale

02 Aprile 2020 | 17:00 di Redazione Sorrisi

Al numero 111 di Sky si accende, dal 3 al 16 aprile, Sky Atlantic maratone, un unico canale dove (ri)vivere le emozioni delle migliori serie tv, dalle più recenti a quelle più amate del passato, la maggior parte delle quali anche disponibili sempre on demand su Sky e Now TV.

21 titoli per un vero e proprio best of che spazia dalle principali serie Sky Original – da "Romanzo Criminale" a "ZeroZeroZero", passando per "Il Miracolo" di Niccolò Ammaniti, "Catch-22", il manifesto contro la follia della guerra firmato George Clooney, le produzioni di Paolo Sorrentino con "The Young Pope" e "The New Pope" e la premiatissima "Chernobyl" – alle produzioni HBO e Showtime come "The Outsider" dal re dell’horror Stephen King, "Euphoria", "Big Little Lies" e "The Loudest Voice – Sesso e potere", con un quasi irriconoscibile Russell Crowe.

Dal 10 al 13 aprile, inoltre, il canale si declinerà in una maratona interamente dedicata a "Gomorra", in occasione del debutto su Sky Cinema, il 13 aprile in prima serata, de "L’immortale" che segna l’attesissimo ritorno del personaggio interpretato da Marco D’Amore, anche regista del film.

Il calendario delle maratone

3 aprile

His Dark Materials (dalle 06:00 e dalle 16:00)

Big Little Lies 1-2 (dalle 23.15)

4 aprile

A Discovery of Witches (dalle 16:25)

Euphoria (dalle 23:00)

5 aprile

La verità sul caso Harry Quebert (dalle 15:00)

Pic-Nic at Hanging Rock (dalle 23:00)

6 aprile

The Outsider (dalle 13:00)

The Night of (dalle 23.15)

7 aprile

Chernobyl (dalle 12:00)

Catch-22 (dalle 23.15)

8 aprile

Romanzo Criminale (dalle 11:00)

9 aprile

Romanzo Criminale 2 (dalle 13:00)

10 aprile

Gomorra (dalle 12:15)

11 aprile

Gomorra 2 (dalle 12:15)

12 aprile

Gomorra 3 (dalle 12:45)

13 aprile

Gomorra 4 (dalle 10:45)

ZeroZeroZero (dalle 21.15)

14 aprile

Yellowstone (dalle 14:00)

The Loudest Voice (dalle 23.15)

15 aprile

The Young Pope (dalle 13:00)

Il Miracolo (dalle 23.15)

16 aprile

The New Pope (dalle 14:00)

Patrick Melrose (dalle 23.15)