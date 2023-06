“Tutti mentono”, trama e cast

Un puzzle che si compone poco a poco, aggiungendo piccoli tasselli puntata dopo puntata in un crescendo di suspence. Così è "Tutti mentono", la nuova serie spagnola in partenza venerdì 16 giugno su Rai2.

Trama

Girata tra Barcellona, Girona e Tarragona, racconta la storia di Macarena, un’insegnante che vive in una piccola cittadina costiera. La tranquilla vita della donna, divisa tra lavoro e routine familiare, viene sconvolta da un fulmine a ciel sereno quando compare sui social un video compromettente che la ritrae con Iván, studente con cui ha una relazione segreta. Chi sarà stato? E perché lo ha fatto? Mentre tutta la cittadina grida allo scandalo, la professoressa perde il posto e viene lasciata dal marito. La polizia cerca il responsabile e man mano che le indagini proseguono, si scopre che in paese tutti i cittadini mentono perché hanno qualcosa da nascondere e non vogliono che la verità su quanto accaduto venga a galla...

Cast e personaggi

Nei panni di Macarena troviamo Irene Arcos, già nota da noi per serie come "Elite", "Il molo rosso" e "Vis a vis". «Macarena ha avuto tutto ciò che desiderava nella vita, ma si rende conto di essere infelice. E il suo vuoto interiore la porta a prendere delle decisioni autodistruttive» ha detto l’attrice. «Non avevo mai avuto l’opportunità di leggere l’intero copione di una serie prima di iniziare a girare e l’ho divorato tutto d’un fiato. Mi sono resa conto che stavamo per fare qualcosa di diverso e molto potente. La storia infatti si avvale di una perfetta commistione di toni: a tratti catapulta lo spettatore in un triller, poi passa alla commedia e infine al dramma» ha concluso. La serie ha come protagonisti anche Natalia Verbeke, Leonardo Sbaraglia ed Ernesto Alterio.