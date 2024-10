“Tutto chiede salvezza” non avrà una terza stagione

La terza stagione di "Tutto chiede salvezza" non ci sarà. Si conclude la serie tv Netflix tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli con protagonista Federico Cesari Federico Cesari (Daniele) e Valentina Romani (Angelica) in "Tutto Chiede Salvezza 2". Credits: Monica Chiappara/Netflix © 2024. Credit: © Monica Chiappara/Netflix © 2024. Paolo Di Lorenzo







"Tutto chiede salvezza" giunge al capolinea. La serie tv tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli e con protagonista Federico Cesari è stata cancellata da Netflix dopo due stagioni. Il suo debutto è avvenuto nel 2022, e il mese scorso è tornata con la seconda - e a questo punto ultima - stagione.

In un post pubblicato negli scorsi giorni sul suo account Instagram, il regista della serie Francesco Bruni ha ufficializzato la chiusura. «Rispondo alle vostre innumerevoli domande per dirvi che purtroppo non ci sarà una terza stagione» ha scritto Bruni, aggiungendo: «Noi scivoliamo con discrezione dietro il sipario come Matilde, ringraziando voi, che ci avete accompagnato e sostenuto con continuo, incredibile affetto». Il regista ha poi voluto ringraziare Picomedia e Netflix, rispettivamente la casa di produzione e la piattaforma che ha ospitato la serie «Per averci concesso questa bellissima opportunità».

Nelle scene conclusive del finale della seconda stagione si compie un salto in avanti di tre anni. Daniele (Cesari) è finalmente riuscito nell'intento di pubblicare il suo libro di poesie e al suo fianco c'è una nuova ragazza: si tratta di Angelica (Valentina Romani). Alla presentazione c'è anche Nina (Fotinì Peluso), tutt'altro che entusiasta della nuova relazione del padre di sua figlia. C'è anche il mistero attorno a Matilde, il personaggio interpretato da Drusilla Foer. Dopo il suo tentato suicidio, non è chiaro se la paziente sia effettivamente morta, oppure se la sua apparizione alla presentazione sia reale.

Sebbene non sia propriamente un finale che lascia molto in sospeso, c'è chi si domanda cosa sarebbe successo dopo. Daniele avrebbe proseguito la sua storia con Angelica, o sarebbe tornato da Nina per il bene della piccola Maria? Francesco Bruni conferma: le idee per un proseguo non mancavano ed erano già state abbozzate. Riguardo a quello che succede dopo, il regista dice: «Noi sceneggiatori lo sappiamo e chissà che un domani non troveremo il modo di raccontarlo, speriamo non al bar. Grazie ancora, sono stati anni indimenticabili».