“Tutto chiede salvezza”, per conoscere le fragilità e la salute mentale. Da vedere su Netflix

Diretta da Francesco Bruni, è tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli ed è una storia autobiografica Stefania Zizzari







Si puo' vedere su

Avete presente quelle serie che divorate tutte d’un fiato e che quando le avete finite vorreste consigliare a tutti? Ecco, “Tutto chiede salvezza” è una di quelle. Una perla. Diretta da Francesco Bruni, è tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli ed è una storia autobiografica.

Dopo una notte di sballo con gli amici, Daniele (Federico Cesari) si risveglia in un ospedale psichiatrico, per un trattamento sanitario obbligatorio. Daniele, che all’inizio non ricorda nulla della sera precedente e non capisce perché si trova in quel luogo, dovrà passare lì dentro una settimana, in compagnia di quelli che lui definisce “matti veri”. In realtà giorno dopo giorno quei “matti veri” finirà per capirli e addirittura per amarli. I temi sono quelli della fragilità e della salute mentale, temi importanti, trattati con una delicatezza impeccabile. Nel cast, strepitoso, tra gli altri anche Andrea Pennacchi, Filippo Nigro, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Fotinì Peluso, Vincenzo Crea, Lorenzo Renzi, Vincenzo Nemolato, Alessandro Pacioni.