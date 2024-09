“Twilight”, arriva la serie animata su Netflix

La serie che adatta "Midnight sun" riprende le vicende del primo romanzo dal punto di vista di Edward Cullen Paolo Di Lorenzo







Se amate i vampiri scintillanti, questa notizia è per voi. Netflix ha ufficializzato la realizzazione di una serie tv tratta dalla saga di "Twilight" dell'autrice Stephenie Meyer. Il colosso dello streaming distribuirà una serie animata che adatta "Midnight Sun", il più recente volume dell'epopea vampiresca.

Uscito nel 2020, ripercorre le vicende raccontate nel primo romanzo di "Twilight", stavolta viste dalla prospettiva di Edward Cullen (interpretato da Robert Pattinson nei film) e non più di Bella Swan (che ha il volto di Kristen Stewart), la voce narrante dei quattro romanzi.

La novità, tuttavia, è questa: a differenza dei film che hanno sbancato al botteghino dal 2008 al 2012, la serie Netflix di "Twilight" sarà animata. Questo significa che non ci saranno attori in carne ed ossa a interpretare Edward, Bella e gli abitanti di Forks. Attualmente non si conosce la data di uscita della serie, anche se il progetto risulta essere in cantiere da almeno diciotto mesi.

Produce Lionsgate Television, come per i film, con l'autrice Stephenie Meyer in qualità di produttrice esecutiva al fianco di Meghan Hibbert, l'autrice Sinead Daly ("Tell Me Lies", "Dirty John", "Dirk Gently"), Wyck Godfrey, Marty Bowen, Erik Feig e Samie Kim Falvey.