“Ultima notte a Tremor”, il mio vicino di casa è un vero incubo

Tra visioni e realtà, un musicista è tormentato dai suoi dirimpettai dopo un forte temporale "Ultima notte a Tremor" Credit: © Netflix Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Arriva giusto in tempo per Halloween la miniserie da brividi firmata da Oriol Paulo. Il regista barcellonese, che per Netflix ha già diretto la serie “Suburbia killer”, stavolta porta sullo schermo un thriller dai risvolti psicologici tratto dal bestseller di Mikel Santiago e ambientato sulle coste di Tremor, una remota località balneare dell’Irlanda.

Qui si trasferisce Alex (Javier Rey, visto in “Mentiras” su Netflix), un musicista alla disperata ricerca dell’ispirazione per concludere il suo ultimo lavoro. Gli unici abitanti nel raggio di chilometri sono una coppia: Judy (Ana Polvorosa, Óscar in “Le ragazze del centralino”) e il marito vivono vicino ad Alex in una casa sulla spiaggia. E un bizzarro incidente, avvenuto durante una tempesta, cambia per sempre la vita del compositore.

I guai per lui sono appena iniziati: viene tormentato da visioni e incubi allarmanti che hanno per protagonista la coppia della porta accanto. Mentre Alex sprofonda in una paranoia sempre più vivida, i segreti di Tremor e dei suoi abitanti cominciano ad affiorare. Gli otto episodi sono tutti disponibili dal 25 ottobre.