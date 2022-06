“Un amore senza tempo”: quel legame voluto dal destino che unisce Henry e Claire

Incontri nel passato e viaggi nel futuro di una relazione speciale "Un amore senza tempo" Giusy Cascio







Piacerà ai fan di “Outlander” e delle altre serie romantiche con fantastici salti temporali la serie in sei episodi “The time traveler’s wife - Un amore senza tempo”, al via il 13 giugno su Now.

Da bambina Claire Abshire incontra Henry DeTamble, il futuro grande amore della sua vita. Lui ha una strana condizione genetica che lo porta a viaggiare nel tempo senza averne il controllo. Un giorno Claire adulta (Rose Leslie) rivede Henry (Theo James) nella biblioteca in cui lavora e sostiene di essere la sua futura moglie. Così inizia una storia magica, ma complicata: due vite che si intrecciano e si perdono, sfidando il destino.

