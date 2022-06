“Un amore senza tempo – The time traveler’s wife”: il dramma romantico che sfida il tempo

Dall'omonimo romanzo di Audrey Niffenegger (e già trasposto in un film), la nuova serie con Rose Leslie e Theo James Theo James e Rose Leslie in "Un amore senza tempo - The Time Traveller's wife" Credit: © Sky Cecilia Uzzo







"Un amore senza tempo – The time traveler's wife", la nuova serie da lunedì 13 giugno in esclusiva su Sky (e in streaming su Now) è un dramma romantico fantascientifico con Rose Leslie e Theo James. Sono loro i protagonisti del nuovo adattamento (questa volta televisivo) del romanzo di Audrey Niffenegger "La moglie dell'uomo che viaggiava nel tempo" (Mondadori, 2005). Il libro era già stato trasposto, nel 2009, nel film campione di incassi "Un amore all’improvviso", con Rachel McAdams ed Eric Bana.

Questa nuova serie, targata HBO e diretta da David Nutter, è invece firmata da Steven Moffat, co-creatore del cult britannico "Sherlock", nonché showrunner e produttore esecutivo di alcune stagioni di "Doctor Who".

Il trailer

La trama

A sei anni, la piccola Claire Abshire incontra Henry DeTamble, che letteralmente è il futuro amore della sua vita. Lui, però, ha una condizione genetica che lo fa viaggiare nel tempo: sparisce e riappare, poiché i suoi viaggi non sono prevedibili né controllabili. Nel corso degli anni le loro esistenze continuano a intrecciarsi e lei, che da bambina era convinta di avere un amico immaginario, acquista la consapevolezza di essere destinata a re-incontrare Harry e che lui non la riconoscerà. Quattordici anni dopo il loro primo incontro, la giovane infatti lo incontra nella biblioteca dove lavora: si fa avanti,sostenendo non solo di averlo conosciuto, ma di essere la sua futura moglie. Tra i due si sviluppa una relazione a dir poco complicata, poiché il loro grande amore deve fare i conti con i viaggi nel tempo e le sue leggi, proprio come il loro matrimonio: Claire è letteralmente la «moglie dell’uomo che viaggia nel tempo».

Il cast e i personaggi

I protagonisti sono Rose Leslie, che è stata Ygritte in "Game of Thrones – Il Trono di spade" e poi protagonista della miniserie "Vigil – Indagine a bordo", e Theo James che ha interpretato il ruolo di Quattro nella saga cinematografica "The Divergent" e ha lavorato sia al cinema, sia in tv (come nella serie "Sanditon"). Accanto a loro Caitlin Shorey e Everleigh McDonell vestono i panni di Claire da giovanissima e da bambina e Brian Altemus e Jason David in quelli di Henry rispettivamente da adolescente e da piccolo. Desmin Borges è Gomez, amico di Claire e segretamente innamorato di lei. Natasha Lopez è Charisse, miglior amica e coinquilina di Claire; Michael Park e Jaime Ray Newman sono Philip e Lucille Abshire, genitori di Claire; Taylor Richardson e Peter Graham sono Alicia e Mark Abshire, sorella e fratello di Claire; Kate Siegel e Josh Stamberg sono Annette e Richard De Tamble, genitori di Henry. Nel cast anche Chelsea Frei, Marcia DeBonis, Will Brill e Spencer House.