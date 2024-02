“Un amore”, Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti: «Il nostro è un amore che sfida il tempo»

In arrivo il 16 febbraio su Sky e Now una nuova serie romantica Paolo Fiorelli







Volersi bene per 20 anni ma senza incontrarsi mai. Dopo un’indimenticabile vacanza da ragazzi, le strade di Anna e Alessandro si dividono e i due comunicano solo per lettera. Poi però il desiderio di rivedersi è più forte: e ora cosa succederà? Questa è la premessa di “Un amore”, la serie con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti in arrivo il 16 febbraio su Sky e Now.

Come è nata l’idea?

Stefano Accorsi: «Lo spunto me l’ha dato mia moglie Bianca. Un giorno ha detto: “Dovresti fare una storia romantica, perché in tv un po’ manca”. Da lì è nata l’idea di un amore “fuori sincrono”, dove quando uno è pronto, l’altra non è disponibile: perché quando Alessandro e Anna si incontrano lei aspetta un bambino. Ho sviluppato la storia con Enrico Audenino, poi Cattleya e Sky hanno accolto il progetto con entusiasmo. E poi è arrivata Micaela, la Anna perfetta».

Micaela Ramazzotti: «La storia mi ha agganciato perché non è convenzionale. Anche se la prima cosa che ho detto è stata: “Però, che bugiarda questa Anna!”. Perché è una donna che porta con sé un mistero e vive una doppia vita. Col padre di suo figlio sta bene, ma è sempre distratta. La sua testa è altrove. Pensa ad Alessandro: dove sarà? Mi scriverà? E vive nella paura, di essere scoperta, di lasciare la vita vecchia per la nuova».

Accorsi: «D’altra parte se gli anglosassoni hanno il “non detto”, noi italiani abbiamo le bugie. A volte le diciamo a fin di bene. Anna non è diabolica, è sinceramente innamorata di due uomini diversi in modo diverso. Quello tra noi due è l’amore sognato, immaginato, se volete addirittura inventato attraverso le lettere che si mandano. Però in un certo senso è un amore che hanno vissuto davvero, perché la scrittura ha un grande potere: rende le cose importanti».

C’è una scena in cui Anna e Alessandro rimangono come prigionieri della porta girevole dell’albergo dove si rivedono per la prima volta. È un simbolo?

Accorsi: «Amo quella scena. Esprime la danza che c’è tra i due personaggi. Sono vicini, ma ancora non insieme».

Ramazzotti: «Ci guardiamo attraverso i vetri e abbiamo quasi paura di incontrarci. Ci studiamo per vedere cosa è cambiato in 20 anni. Se è rimasta l’essenza. È stata anche una scena complicata da girare perché ogni volta che si avvicinava la telecamera scattava un sensore e le porte si bloccavano! Abbiamo passato un giorno intero a girare. Ma proprio a girare dentro quella porta!».

Accorsi: «Mi piace anche la scena di loro al bar dell’albergo, dove non sanno cosa dirsi, quel senso di sospensione. E poi le scene d’amore: sono tutte diverse perché il sesso ci fa scoprire ogni volta una parte di noi».

Ramazzotti: «C’è l’indimenticabile prima volta, poi la confidenza, poi la passione... Per esigenze di produzione le abbiamo girate tutte insieme e così quel giorno passavamo da un letto a un divano a un altro letto e mi sono chiesta: ma stiamo facendo una serie romantica o erotica (ride)?».

La storia di Anna e Alessandro adulti si intreccia continuamente con quella di loro da ragazzini. È stato complicato coordinarvi con gli attori che li interpretano, Luca Santoro e Beatrice Fiorentini?

Accorsi: «Ci siamo incontrati per parlarne. Poi le scene della vacanza in Spagna sono state le prime a essere girate, quindi avevamo anche quelle da usare come spunto».

Ramazzotti: «Nel film “La prima cosa bella” interpretavo lo stesso personaggio di Stefania Sandrelli: per prepararmi mi sono studiata tutti i suoi grandi classici. Questa volta sono io la più matura, quindi è toccato a Beatrice studiare me... e al regista mettere insieme tutti i pezzi. Comunque la cosa più importante è azzeccare il “casting”: deve esserci affinità tra gli attori che interpretano lo stesso personaggio in momenti diversi della sua vita».

C’è anche un’altra protagonista nella storia: Bologna.

Accorsi: «Ed è stata una scelta azzeccatissima, anche se non l’ho proposta io, che pure sono bolognese. In qualche modo Alessandro da lì è fuggito, poi ci torna. Dapprima gli va stretta, poi lo riabbraccia e lo riavvolge nei suoi ricordi: e qui sono state preziose le immagini di repertorio della Cineteca di Bologna diretta da Gian Luca Farinelli, un istituto di eccellenza mondiale».

Ramazzotti: «Ricordo che dormivo sopra piazza Maggiore e mi venivano a prendere alle cinque del mattino: che levatacce! Ma quando scendevo c’era già l’uomo che puliva la piazza e mi metteva coraggio... Del resto è una storia romantica, quindi ci sono tante albe e scene notturne».

Torniamo al romantico dettaglio delle lettere: oggi purtroppo non si mandano quasi più. E voi? Vi piace o vi piaceva scriverle? Vi capita ancora di mandarle?

Ramazzotti: «Una volta avevo la mia brava scatola di lettere e biglietti, soprattutto dei tempi di scuola, ma sono andati perduti in uno dei miei tanti traslochi. Oggi tutto è più veloce, si è perso quel gusto di aspettare che arrivi una lettera o una cartolina. Forse dovremmo rallentare. Però se voglio comunicare qualcosa di importante mi capita ancora di scrivere una lettera. Ma la mando con la posta elettronica».

Accorsi: «Io non ho mai scritto grandi lettere. Però c’è tutta una letteratura di amori epistolari che mi ha sempre affascinato. E proprio pochi giorni fa ero a Bologna a intervistare coppie per Sky (per un filmato di promozione, ndr) e più della metà mi hanno detto che ancora ogni tanto si scrivono. Questo dimostra che la parola scritta ha più peso e più forza. Più importanza».

E per comunicare tutti i giorni cosa preferite? Telefonate, email o messaggini?

Ramazzotti: «Uso tantissimo WhatsApp».

Accorsi: «Io amo i messaggi vocali. Vedo molti che scrivono severi sul loro profilo: “Niente vocali grazie”. Ma perché? A me piace riceverli, me li gusto proprio: ascolto la voce, l’intonazione, li riascolto. Qui lo dico, a costo di andare controcorrente, è ora di riabilitare i messaggi vocali!».