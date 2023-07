“Un cuore, due destini”: trama, cast e location

Arriva una nuova miniserie per i martedì di luglio su Rai1 Paolo Gavazzi







Rai1 promette un luglio all’insegna del thriller con una novità assoluta. A partire da martedì 4 luglio, per tre settimane, andrà in onda "Un cuore, due destini", miniserie in sei episodi (due a settimana). Si tratta di una produzione franco-belga, diretta dal regista Frank Van Passel.

La serie, che nella versione originale si intitola "Enquête à coeur ouvert" (“Indagine a cuore aperto”), è ambientata nella rinomata località turistica francese Biarritz. E dietro una trama dalle tinte fosche nasconde temi molto delicati.

Tutto ruota attorno a un trapianto di cuore. Florence, interpretata da Claire Keim (ha recitato nel film "Matrimoni" di Cristina Comencini ed è anche una cantante affermata), deve affrontare una delicatissima operazione che le salverà la vita. Nonostante le paure iniziali, dopo il trapianto Florence è una donna completamente rinata. Tuttavia ora prova la comprensibile curiosità di conoscere chi fosse il suo donatore. Si tratta di Ana (Lynn Van Royen), una studentessa belga morta per un incidente stradale. Simon (Kevin Janssens), il padre della giovane, inizia a indagare per scoprire la verità. Intanto le vicende di Ana e di Florence si incrociano con quella di Zoé (Jessyrielle Massengo): è la figlia che Vincent (Pierre-François Martin-Laval), l’attuale marito di Florence, ha avuto da una precedente relazione.

La serie vanta anche una suggestiva ambientazione: da un lato potremo ammirare la meravigliosa costa basca francese, dove si trova Biarritz, dall’altro la regione belga delle Fiandre.