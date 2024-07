Una “calda” estate con “Chicago P.D.” e “Chicago Fire”

Arrivano su Italia 1 le nuove stagioni. Vi anticipiamo cosa vedrete al 21° Distretto e alla Caserma 51. Ma senza rovinare la sorpresa! Enrico Casarini







Non può cominciare meglio l’estate degli appassionati di quell’universo di serie “coordinate” che va sotto il nome di “One Chicago”. A poche settimane dalla messa in onda negli Stati Uniti, infatti, arrivano in prima serata su Italia 1 le ultime stagioni di “Chicago P.D.” (13 puntate, da lunedì 15 luglio) e “Chicago Fire” (13 puntate, da mercoledì 17 luglio). Per l’unità di Intelligence del 21° Distretto di polizia e per i vigili del fuoco della Caserma 51 saranno settimane decisamente ad alta tensione, ricche non solo di novità ma anche di addii “pesanti”. Per non rovinarvi la sorpresa, abbiamo distillato alcune anticipazioni.

In “Chicago P.D.” le danze si aprono con grossi problemi per l’agente Adam Ruzek (Patrick Flueger) e si concluderanno con guai anche peggiori per il capo della squadra, il sergente Hank Voight (Jason Beghe). Conoscendo i due personaggi, non sorprende che si ritrovino in simili situazioni. Non possiamo tacere l’inattesa ricomparsa di uno dei protagonisti storici della serie: il detective Alvin Olinsky (Elias Koteas). Assassinato durante la quinta stagione (questa è l’11a), grazie a un bizzarro colpo di scena Olinsky si ritroverà “al fianco” del suo grande amico Voight.

Tra interventi sul filo del rasoio, indagini su incendi sospetti e baruffe tra colleghi, rientreremo invece nella intensa vita quotidiana dei pompieri di Chicago con il ritorno del tenente Kelly Severide (Taylor Kinney) dopo il suo distacco all’unità d’indagine sugli incendi dolosi. Ma se Severide non sarà accolto con il calore che potremmo attenderci, a festeggiare davvero saranno il capitano Matthew Casey (Jesse Spencer) e il paramedico Sylvie Brett (Kara Killmer).

Due, infine, le storie che si svilupperanno su più puntate e che dovremo seguire con la massima attenzione: l’indagine su un serial killer in “Chicago P.D.” e, in “Chicago Fire”, la candidatura del capo Wallace Boden (Eamonn Walker) all’incarico di vice commissario cittadino dei vigili del fuoco. Sarà una “campagna elettorale” che ben presto si rivelerà senza esclusione di colpi, con Boden che dovrà sconfiggere il capo Jude Robinson (Laura Allen), ambiziosissima comandante delle unità paramediche di pronto soccorso.