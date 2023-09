Una docuserie per entrare nella vita di Vasco Rossi, “Il supervissuto”

Cinque episodi che raccontano la storia del rocker di Zocca: «Rifarei tutto quello che ho fatto in questa mia straordinaria vita spericolata» Redazione Sorrisi







S'intitola "Vasco Rossi - Il supervissuto" la docuserie disponibile dal 27 settembre su Netflix. Il titolo si riferisce a un’affermazione dello stesso Vasco: «Io non sono solo un sopravvissuto, io sono un supervissuto».

I cinque episodi forniscono un accesso senza precedenti alla vita della rockstar italiana. Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff (che ne è anche regista), la docuserie è stata girata in gran parte durante i due anni di pandemia, un momento di inaspettata pausa dai soliti, innumerevoli impegni della rockstar. In quel periodo Vasco ha avuto tempo di guardarsi indietro e ripercorrere i momenti più importanti della sua carriera e della sua vita. Così la serie lo segue nei suoi luoghi del cuore, da Zocca, sua città natale, a Los Angeles. Attraverso interviste, materiali d’archivio e testimonianze di chi lo ha accompagnato in questi anni, ripercorre le molte storie che stanno dietro le sue indimenticabili canzoni.

Tra i volti noti che ci accompagneranno in questo viaggio ci sono anche Gianni Morandi e Valentino Rossi, già presenti nel trailer ufficiale. Ad accompagnare la docuserie, non poteva mancare una nuova canzone. Il titolo è "Gli sbagli che fai" «Perché io sono quello che sono grazie a tutto quello che ho fatto, anche e soprattutto agli sbagli. Ne valeva la pena? Sì, rifarei tutto quello che ho fatto in questa mia straordinaria vita spericolata e supervissuta».

