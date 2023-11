“Una famiglia quasi normale”, una serie scandinava più che mai attuale

La vita tranquilla di una famiglia viene sconvolta da un omicidio: cosa si è disposti a fare per proteggere un figlio? Carmen Pugliese







È uscita solo pochi giorni fa, il 24 novembre, ed è già al primo posto tra le serie più viste su Netflix. E, considerando i recenti casi di cronaca, non ci sorprende. Tratta dal romanzo best-seller del 2019 “Una famiglia quasi normale” di Mattias Edvardsson, la miniserie crime in sei puntate vi terrà col fiato sospeso.

Al centro della narrazione ci sono i Sandell, una famiglia apparentemente tranquilla che vive alla periferia di Lund, in Svezia, composta dal prete Adam, dall'avvocata Ulrika e dalla figlia diciannovenne Stella. Ma vi anticipiamo che nulla è come sembra. Trascorrono una vita apparentemente perfetta in un elegante sobborgo residenziale, finché un giorno tutto cambia quando Stella finisce in carcere accusata di omicidio. I genitori sono sconvolti e non sanno cosa fare. Che cosa sarà successo? Vogliono aiutare la figlia a ogni costo e con tutte le loro forze, ma iniziano a chiedersi se la conoscono davvero. E poi iniziano ad emergere dubbi anche sulla loro relazione, quanto si conoscono l'un l'altra? Scritta da Anna Platt e Hans Jörnlind la serie porterà alla luce uno stupro e affronterà le conseguenze da un’altra prospettiva, quella dei familiari della vittima. Un dolore con cui la protagonista dovrà fare i conti per tutta la vita e una ferita che non si rimarginerà più.

I protagonisti sono gli attori Alexandra Karlsson Tyrefors al suo debutto nel ruolo della protagonista, la diciannovenne Stella. Lo Kauppi è Ulrika Sandell, che interpreta la madre di Stella, Björn Bengtsson ha il ruolo di Adam Sandell, il padre di Stella e Chris Olsen, il fidanzato di Stella interpretato da Christian Fandango.

«Fin dal primo incontro con questa storia, ho apprezzato il fatto che abbia davvero a cuore un’importante riflessione» ha affermato il regista Per Hanefjord. «Solleva questioni complesse, offre profondità di carattere e lo fa allo stesso tempo con una suspense avvincente». Fra presente e continui flashback, lo spettatore partecipa alle vicende ed è portato a riflettere su quello accade ai protagonisti: fino a che punto un genitore è disposto a spingersi per salvare la vita di un figlio?

La serie è uscita a ridosso della “Giornata contro le violenze di genere”, tenutasi il 25 novembre, in un periodo in cui in Italia continua ogni giorno ad aumentare il numero di donne uccise da uomini violenti. Ecco perchè non sorprende che la serie abbia occupato fin da subito la top 10 Netflix. Affrontando un tema delicato spinge a riflettere e ad immedesimarsi nei protagonisti, ognuno animato da un senso di colpa e da una voglia di riscatto.

Anche l’omonimo bestseller dello scrittore svedese Mattias Edvardsson da cui la serie è tratta è stato un successo, con oltre 550 mila copie vendite in 35 diversi Paesi (in Italia, lo ha pubblicato Rizzoli). «Sono sopraffatto! È un sogno diventato realtà vedere il mio libro prendere vita come serie tv Netflix» ha dichiarato l’autore. «La sceneggiatura è molto solida e Per Hanefjord è un regista fantastico che si è appassionato come non mai alla storia. È stato importante per me che la serie fosse girata a Lund, dove è ambientato anche il libro».