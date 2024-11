“Una mamma per amica”, pronti per una nuova maratona? Da vedere su Netflix

Anche se il primo episodio della serie ha debuttato nel 2000, le ragazze Gilmore continuano a conquistare i cuori di tutte le età Giulia Ciavarelli







Si puo' vedere su

Quando arriva l’autunno, per noi millennial (i nati tra il 1980 e il 1994) c’è una sola regola: accendere la tv e immergersi in una lunga maratona di “Una mamma per amica”. Anche se il primo episodio della serie di Amy Sherman-Palladino ha debuttato nel lontano 2000, le ragazze Gilmore continuano a conquistare i cuori di tutte le età, compresi i giovanissimi che le stanno riscoprendo sui social. Siete pronti a tuffarvi nel pittoresco mondo di Stars Hollow?

Le sette stagioni, disponibili su Netflix, sono ambientate in questa cittadina immaginaria del Connecticut e seguono le vicende di Lorelai (Lauren Graham) e della figlia Rory (Alexis Bledel). Ad animare la loro quotidianità ci sono tanti personaggi eccentrici, dalla ex-soubrette Miss Patty al sindaco Taylor fino all’irresistibile Kirk. Tutto è condito da dialoghi velocissimi, una notevole quantità di riferimenti alla cultura pop e una colonna sonora con brani che spaziano da Elvis Costello a Cyndi Lauper, e l’indimenticabile sigla di Carole King.