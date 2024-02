“Una squadra”, i 4 moschettieri del tennis. Da vedere su Netflix e Now

Il racconto della vittoria italiana in Coppa Davis nel 1976 Paolo Fiorelli







Jannik Sinner ci ha giocato un bello scherzetto. Adesso che siamo abituati alle sue vittorie in serie, che cosa faremo in attesa del prossimo grande torneo? Magari potremmo riscoprire le imprese dei suoi predecessori. E in particolare dei “quattro moschettieri” che nel 1976 ci regalarono la prima Coppa Davis: Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli (più capitan Pietrangeli). A loro è dedicata questa docuserie in sei episodi ricchissima di filmati inediti, interviste e gustosi retroscena.

Come il ricordo di quella volta che in Cile Panatta decise di giocare con le magliette rosse per protestare contro il regime di Pinochet. Peccato che non se ne accorse nessuno, perché la tv era ancora in bianco e nero... Si scopre così che la più forte squadra della nostra storia era il frutto di uno strano equilibrio tra personalità opposte. E infatti la parte più divertente sono i battibecchi tra i compagni di doppio Panatta e Bertolucci, che si prendono bonariamente in giro ormai da 50 anni: «Il premio partita di Bertolucci? Una pasta e fagioli. Era l’unico che non poteva mangiarla, perché ingrassava...».