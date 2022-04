“Un’altra verità” su Canale 5. Trama e cast

Al via una nuova miniserie thriller francese su un’avvocata alle prese col suo passato Simona De Gregorio







Intrighi e suspense sono gli ingredienti di “Un’altra verità”, miniserie che arriva su Canale 5 da mercoledì 27 aprile. Come lascia intendere il titolo originale “J’ai menti”, cioè “Ho mentito”, la storia ruota attorno a una bugia che avrà pesanti conseguenze.

Trama e cast

La storia comincia nel 2003 a Biarritz, un’elegante cittadina di mare sulla costa atlantica della Francia, sconvolta da un serial killer che uccide giovani donne. Qui vive Audrey (Camille Lou), una 19enne che trascorre le giornate tra surf, spiaggia e discoteca. Ma la sua vita spensierata cambia in seguito a una “bravata”: una notte lei e il fidanzato si intrufolano in una lussuosa villa e Audrey si prova per gioco una preziosa collana. All’improvviso scoppia un incendio: lei scappa nella foresta, dove viene aggredita da uno sconosciuto che cerca di ucciderla. Riesce a salvarsi, ma perde il gioiello. Interrogata dal detective Joseph Layrac (Thierry Neuvic), mente su quanto accaduto.

Il racconto riprende 16 anni dopo, nel 2019: Audrey, è un’avvocata di 35 anni e vive a Parigi. Il passato sembra alle spalle, ma a Biarritz una ragazza viene uccisa e Audrey riconosce nelle foto la collana persa. Convinta che il serial killer sia ancora in circolazione, torna nella sua città per indagare. E per lei sarà l’inizio di un nuovo incubo.

Un punto di forza della serie sono le location da sogno in cui è ambientata, le spiagge della costa basca e il lungomare di Biarritz. «Abbiamo girato in luoghi stupendi. E me ne sono innamorata» ha detto Camille Lou. «Oltretutto per me è stata una grande occasione. Non capita spesso che un’attrice possa interpretare lo stesso personaggio in età diverse». Ma sul set Camille ha avuto anche un’altra occasione: «Non volevo controfigure, quindi per imparare a fare surf ho preso lezioni da Romain Laulhé (ex campione di surf, ndr). Ed è stato subito amore!». Infatti lei e Romain oggi fanno coppia fissa.