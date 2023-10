“Unbelievable”, per chi ama la fiction di indagine. Da vedere su Netflix

La serie offre spunti per farci riflettere su come ancora oggi le differenze di trattamento fra uomini e donne siano insopportabili Paolo Gavazzi







Si puo' vedere su

Andate a recuperare “Unbelievable”: una serie di Netflix del 2019 da non perdere per chi ama la fiction di indagine dove i cervelli contano più delle tecnologie (l’ambiente principale è una stazione di polizia del Colorado) e che offre spunti per farci riflettere su come ancora oggi le differenze di trattamento fra uomini e donne siano insopportabili.

La vicenda raggruppa situazioni differenti che alla fine si allacceranno. Denunce di violenze sessuali da parte di alcune donne sole e vulnerabili, un caso di “adolescenza difficile”, poliziotti che prendono le cose troppo alla leggera… E poi le protagoniste, le bravissime Merritt Wever e Toni Collette, due detective che uniscono le loro energie per risolvere una serie di casi apparentemente lontani fra loro. La serie offre quella giusta dose di indagine che ci tiene incollati allo schermo e si ispira a fatti purtroppo realmente accaduti. Una fiction “femminista” (anche la regia è affidata a due donne) che ci apre gli occhi su sofferenze evitabili. Questione di civiltà. Ma anche di mera giustizia.