“Unità speciale scomparsi 2”, a Madrid si cercano persone sparite

Torna al lavoro la squadra di poliziotti specializzati: la stagione arriva ora su Mediaset Infinity Paolo Di Lorenzo







Si puo' vedere su

Svanite nel nulla senza lasciare traccia: sono le persone su cui indaga l’Unità persone scomparse. Guidato dall’ispettore capo Santiago Abad (Juan Echanove), il Gruppo 2 si rimette al lavoro nelle puntate inedite di “Unità speciale scomparsi”, disponibili gratuitamente dal 9 ottobre su Mediaset Infinity. Il racconto si colloca due anni dopo il finale della prima stagione.

Tante le novità di questo nuovo ciclo, a partire dall’addio di Maxi Iglesias. Il suo personaggio, Rodrigo Medina, esce di scena per lasciare spazio a Edgar Vittorino. L’attore colombiano veste i panni di Ruben Ramallo, un giovane segnato da un passato difficile e legato a una banda di trafficanti. A causa dei suoi trascorsi e del suo presente altrettanto complesso, Ruben avrà diversi scontri con l’ispettore Sonia Ledesma (Michelle Calvo). Non mancheranno le ricerche sulle enigmatiche “scene dei fantasmi”, i luoghi dove le vittime sono state viste l’ultima volta per poi sparire in circostanze opache.