“Uno splendido errore”, il nuovo appassionante teen drama di Netflix

Carmen Pugliese







Come può andare avanti la vita quando si è adolescenti e si perdono i propri genitori? È quello che deve fare Jackie Howard, la protagonista di “Uno splendido errore”, il nuovo teen drama disponibile dal 7 dicembre su Netflix.

La storia

Dopo aver perso la sua famiglia in un tragico incidente, il destino di questa ragazza quindicenne che abitava Manhattan si stravolge. Jackie deve imparare ad adattarsi a una nuova vita a Silver Falls, nella campagna del Colorado. Si ritrova, così, catapultata dalle luci dei grattacieli della Grande Mela ai paesaggi rurali di una cittadina di provincia, senza i suoi punti di riferimento. Verrà accolta nella famiglia Walter, dove a farle da tutrice è Katherine, la migliore amica della mamma, con il marito George e i loro dieci figli. Ovviamente cambia anche scuola e qui dovrà destreggiarsi tra problemi adolescenziali, nuove amicizie e nuovi amori (il suo cuore sarà combattuto tra l’affidabile e studioso Alex e il misterioso e complicato Cole).

Nonostante gli enormi cambiamenti, Jackie è molto determinata, ha un obiettivo chiaro: andare a studiare a Princeton. Quando Jackie non ha altre alternative deve voltare pagina e affrontare faccia a faccia il suo dolore. Farà spazio al nuovo e seppur con un velo di malinconia guarderà avanti. I sentimenti e le tensioni che cerca di sopprimere proveranno a farle perdere la concentrazione, ma quando testa e cuore combattono, chi avrà la meglio? La protagonista riuscirà a restare fedele a se stessa, a sentirsi realizzata e a trovare comunque l'amore? Per scoprirlo non vi resta che guardare la serie. Questa commovente storia vi farà venire voglia di prendere in mano la vostra vita, di realizzare sogni e desideri, senza rimandare a domani, perchè il giorno giusto è oggi.

Una serie tratta da un libro cult per la Generazione Z

“Uno splendido errore” è la serie Netflix tratta dal romanzo bestseller “Uno splendido errore. My life with the Walter Boys” di Ali Novak. Questo è il suo libro d’esordio, scritto quando l'autore aveva solo quindici anni, è diventato un vero e proprio cult tra la Generazione Z e ha ricevuto più di 150 milioni di letture online. A lavorare all’adattamento della serie è stata Melanie Halsall , i cui lavori precedenti includono anche la trilogia "The Kissing Booth" di Netflix , di cui è diventata produttrice esecutiva insieme a Ed Glauser.

Il cast

Nikki Rodriguez, l'attrice 21enne che interpreta la protagonista Jackie aveva commentato così sui social l'arrivo della serie: “Lo penso seriamente quando dico che questo è un sogno assoluto che diventa realtà. Grazie a tutti coloro che mi hanno dato questa possibilità. Adoro questo show e sono davvero grata di poter lavorare con il miglior team. Non vedo l’ora che tutti voi possiate vederlo”.

Nikki Rodriguez (Jackie), Sarah Rafferty (Katherine), Marc Blucas (George), Noah LaLonde (Cole), Ashby Gentry (Alex), Connor Stanhope (Danny), Johnny Link (Will), Corey Fogelmanis (Nathan), Dean Petriw (Jordan), Lennix James (Benny), Alix West Lefler (Parker), Isaac Arellanes (Isaac), Myles Perez (Lee), Zoë Soul (Hayley), Alisha Newton (Erin), Jaylan Evans (Skylar), Ashley Tavares (Tara), Moheb Jindran (Nikhil), Ellie O’Brien (Grace), Mya Lowe (Kiley), Gabrielle Jacinto (Olivia), Nathaniel Arcand (Mato), Alex Quijano (Richard).