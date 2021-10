“Unorthodox”, il percorso verso la libertà di Etsy. Da vedere su Netflix

Una miniserie in quattro puntate bella come un film, da seguire in lingua originale

"Unorthodox" è una miniserie in quattro puntate bella come un film, da seguire in lingua originale (con l’aiuto dei sottotitoli) perché il misto di yiddish, inglese e tedesco fa parte del suo fascino. Ispirata all’autobiografia di Deborah Feldman, racconta il percorso verso la libertà di Etsy, interpretata da Shira Haas, una straordinaria attrice israeliana già vista nella serie “Shtisel”.

Qui è una ragazza di fede ultra-ortodossa chassidica di Brooklyn, a New York. Dopo un anno di matrimonio combinato, in cui tutto le è vietato, decide di scappare a Berlino alla ricerca della madre, inseguita dal marito Yanky e dal cugino Moishe. Anche la madre aveva tagliato ogni legame con quel mondo fatto di tradizioni rigidissime, all’interno delle quali le donne devono fare figli, obbedire al marito e rispettare le regole imposte dalla comunità. La rinascita di Etsy intenerisce il cuore per l’innocenza con cui viene vissuta e vederla sbocciare dà speranza a chiunque sia costretto in una vita non sua. La libertà, c’insegna Etsy, vale qualunque prezzo.