“Unstable”: sono tuo padre sullo schermo e nella vita vera

Rob Lowe e il figlio interpretano l'ironica serie in arrivo su Netflix John Owen Lowe e Rob Lowe in "Unstable" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Rob Lowe e il figlio John Owen Lowe hanno già dato spettacolo sui social, dove il giovane, anche lui un attore come papà, si prende spesso gioco del popolare genitore. E ora questa divertente alchimia familiare sta per approdare sullo schermo.

Le innocue schermaglie online dei Lowe sono state infatti lo spunto iniziale per creare “Unstable”, una nuova serie, in arrivo su Netflix il 30 marzo con otto episodi da circa mezz’ora, di cui i due sono anche produttori esecutivi.

La trama

Rob interpreta Ellis Dragon, un guru della tecnologia tanto affermato e geniale (tra le altre cose, sta inventando un vero mantello dell’invisibilità...) quanto narcisista ed eccentrico (nel suo studio tiene un’aquila!), e forse, come suggerisce il titolo, psicologicamente “instabile”. Per bilanciarne comportamenti imprevedibili ed evitare che il consiglio d’amministrazione ne chieda il licenziamento, Ellis viene affiancato in laboratorio dal figlio Jackson. Che, al contrario, è un ragazzo introverso e riservato.

Il rapporto tra i due è complicato anche dall’assenza della madre di Jackson, un aspetto su cui “Unstable” si concentrerà nelle parti più struggenti di una serie altrimenti spassosa.

Il trailer

«“Unstable” racconta un tema in cui ci può riconoscere, il rapporto tra padri e figli, ma analizzato sotto una lente molto specifica: quella di un padre che ama essere al centro dell’attenzione e di un figlio che prova l’esatto opposto» racconta John Owen Lowe. Che poi, scherzando, aggiunge: «Non mi serve nemmeno recitare, è da tutta la vita che cerco di tenere a freno l’ego di mio padre!».