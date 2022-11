“Unwanted”: la serie sui migranti con Marco Bocci

Le prime immagini della nuova serie Sky Original (in arrivo nel 2023) tratta dal libro inchiesta di "Bilal" di Fabrizio Gatti Cecilia Uzzo







"Unwanted", tradotto dall'inglese, significa «indesiderati»: un titolo particolarmente azzeccato per una nuova serie che, per l’appunto, esplora il mondo dei migranti che cercano rifugio in Europa. Marco Bocci è il protagonista della nuova serie Sky Original, in arrivo nel 2023 (ovviamente in esclusiva su Sky e in streaming su Now) e annunciata mesi fa tra le novità della stagione invernale.

Lo show in otto episodi è liberamente tratto da "Bilal: Viaggiare, lavorare, morire da clandestini" (Bur, 2008) di Fabrizio Gatti: un libro inchiesta scritto dal giornalista sul viaggio da lui intrapreso sotto copertura lungo le rotte del Sahara, popolate non solo dai migranti che si spostano dall’Africa per raggiungere l’Europa ma anche da quanti fanno affari lucrando sulla loro disperazione.

Stefano Bises, già sceneggiatore per vari titoli Sky, tra cui il film con Alessandro Borghi tratto dal giallo di Jo Nesbø "The Hanging Sun - Il sole di mezzanotte" (su Sky Cinema dal 12 dicembre) ha curato l’adattamento televisivo del libo di Gatti, diretto da Oliver Hirschbiegel, regista tedesco divenuto celebre in tutto il mondo grazie a titoli come "La caduta – Gli ultimi giorni" di Hitler, "Diana" con Naomi Watts e il film vincitore del Sundance Film Festival "L’ombra della vendetta – Five Minutes of Heaven".

Il teaser trailer

Il cast internazionale

La serie, una produzione Sky Studios, Pantaleon Films e Indiana Production, punta su un cast numeroso e decisamente multiculturale. Oltre a Marco Bocci e Jessica Schwarz, infatti, tra gli interpreti ci sono Dada Fungula Bozela, Hassan Najib, Jonathan Berlin, Jason Derek Prempeh, Cecilia Dazzi, Francesco Acquaroli, Barbara Auer, Sylvester Groth, Marco Palvetti, Denise Capezza, Nuala Peberdy, Samuel Kalambay, Amadou Mbow, Edward Apeagyei, Reshny N’Kouka, Onyinye Odokoro, Massimo De Lorenzo e Scot Williams.