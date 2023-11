“Unwanted”, Marco Bocci capitano nella serie su Now

Un duro scontro di culture in alto mare Marco Bocci in "Unwanted - Ostaggi del mare" Credit: © Now Simona De Gregorio







Speranza e dolore, solidarietà e crudeltà, la lotta per la vita e la paura della morte si intrecciano in “Unwanted - Ostaggi del mare”, la nuova serie Sky Original che arriva anche su Now dal 3 novembre.

La Orizzonte è una gigantesca nave da crociera che ospita a bordo 5.000 passeggeri ed è comandata dal capitano Arrigo Benedetti (Marco Bocci). La prima sera di navigazione incrocia un’imbarcazione che sta naufragando con 28 persone in fuga da miseria, fame e guerre. La convivenza tra i crocieristi e i migranti tratti in salvo non è semplice, ed è subito scontro di culture. E la situazione si complica quando i migranti scoprono di essere diretti in Libia, da dove fuggono, e decidono di prendere il controllo della nave. «Arrigo dovrà fare i conti con la sua coscienza e si troverà in mezzo ai conflitti scatenati dalle migrazioni» dice Bocci.

