“Up&Down”: su Rai3 l’episodio pilota della serie in ascensore

03 Gennaio 2021 | 15:54 di Lorenzo Di Palma

Si chiama Up&Down l'episodio pilota del secondo vincitore del Premio Solinas "Experimenta Serie" per lo sviluppo di progetti innovativi di racconto seriale, che Rai3 propone in prima visione il 3 gennaio, alle 00.35 e online su Rai Play.

Scritto da Andrea Simonetti e Gaetano Colella, e prodotto da Rai Fiction, Premio Solinas e Tea Time Film, con la regia di Lorenzo Vignolo, Up&Down è la storia di un misterioso ascensore con i suoi ancor più misteriosi ascensoristi: Alfa e Omega. La loro livrea, il loro aspetto, i pochi elementi di arredo lasciano pensare che si tratti di un ascensore di un qualche edificio imponente, quasi solenne. Ma questo mezzo nasconde un mistero: è capace di condurre su piani diversi dalla realtà, oltre la misura dello lo spazio-tempo.

Alfa (Paolo Pierobon) nel suo lavoro è molto concentrato, ligio al dovere, presente con ogni ospite. Ha la capacità di innescare subito la conversazione e sa sempre usare le parole giuste. Omega (Marius Bizau) è poco diligente, esuberante e talvolta insofferente, ha il guizzo di chi riesce a trovare sempre il pezzo mancante per comporre il mosaico. Li gestisce e coordina l’Uomo del Sistema (Maurizio Lombardi), un magnetico e misterioso mentore. Nell’andirivieni spazio-temporale varcano la soglia del loro abitacolo Camilla (Aurora Giovinazzo) e Francesco (Ludovico Micara), due giovani fidanzati mossi dalla passione e dall’età che li spinge a sfidare regole e convenzioni. Come tutti gli ospiti dell’ascensore vi entrano totalmente ignari, ma basterà poco per capire che non si tratta di una semplice corsa tra piani.