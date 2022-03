“Upload 2”: bentornati nell’aldilà… dell’era digitale

Su Prime Video la seconda stagione: riecco la satira fantascientifica "Upload" Credit: © Prime Video Redazione Sorrisi







Chi ha visto la prima stagione di “Upload” sa già di cosa stiamo parlando: ci troviamo nel 2033 ma in questi pochi anni la scienza ha fatto passi da gigante. L’invenzione più clamorosa? La possibilità di “caricare” (in inglese “upload”) la propria coscienza in un “aldilà digitale” dopo la morte. Il paradiso virtuale non è uguale per tutti: chi più spende, più ottiene...

Nathan è un giovane morto in un incidente stradale che ha faticato ad adattarsi a questa improbabile realtà. Nella seconda stagione, in arrivo su Prime Video dall’11 marzo con sette nuovi episodi, le cose si complicano, anche perché il suo cuore è diviso tra la fidanzata Ingrid e Nora, l’ex assistente che l’aveva aiutato ad adeguarsi alla nuova esistenza. Quest’ultima, tra l’altro, è entrata a far parte di un gruppo di ribelli. Perché non a tutti piace l’idea di una vita eterna digitale...La serie, un mix di satira e fantascienza, è creata da Greg Daniels, vulcanico ideatore di “Parks and recreation” e “Space force”.