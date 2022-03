“Upload 2″: trama, cast e trailer

Amore, mistero e tecnologia tornano a fondersi in una nuova stagione della serie creata da Greg Daniels, in streaming dall’11 marzo Una scena di "Upload 2", su Prime Video dall'11 marzo Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

Sono sette le nuove puntate di “Upload”, la serie creata da Greg Daniels (“The Office”, “Parks and Recreation”), arrivata alla sua seconda stagione. Sono disponibili dall’11 marzo su Prime Video e ci riportano in quell’aldilà tecnologico creato per “tenere in vita”, sotto forma di ricostruzioni tanto realistiche quanto computerizzate, uomini e donne che decidono - e hanno le possibilità economiche per farlo - di essere uploadati anziché scomparire lasciando per sempre i propri cari.

La trama

Tra di loro c’è anche Nathan Brown (Robbie Amell), la cui presenza in quell’incantevole mondo digitale per ricchi chiamato Lake View, è dovuta alla fidanzata Ingrid (Allegra Edwards) che, non sopportando l’idea di lasciarlo andare prematuramente in seguito a un incidente stradale, decide di farlo “caricare” nel programma post mortem della sua famiglia. Durante la sua permanenza, Nathan incontra Nora (Andy Allo), una ragazza che lavora come suo “angelo” dell’assistenza clienti, e i due si innamorano con tutte le difficoltà del caso. Grazie al supporto di Nora, Nathan scopre che la sua morte potrebbe non essere stata accidentale e decide di volerne sapere di più.

Dove eramo rimasti

Alla fine della prima stagione di “Upload” abbiamo lasciato Nathan alle prese con l’arrivo a Lake View di Ingrid che, nonostante sia viva, si è fatta costruire una tuta speciale per entrare nel mondo virtuale del fidanzato, e Nora in fuga. Alcune scottanti rivelazioni su quanto accaduto a Nathan, che hanno a che fare con la creazione di un’app che avrebbe messo in discussioni i grossi investimenti di un’azienda tecnologica, portano la ragazza a essere in pericolo e a nascondersi.

In questa seconda stagione la storia riprende esattamente da lì: da Nora che si nasconde tra i boschi con un gruppo di rivoluzionari anti-tech e Nathan che si deve districare tra l’ingombrante arrivo di Ingrid e gli irrisolti con Nora, la sua scomparsa e le scoperte che ha fatto sulla sua morte. “Upload 2” mischia comicità, dramma, romance e indagine, in una nuova stagione che inspessisce alcune tematiche, come quella sul divario sociale e il conflitto di classe, oltre ad aprire una riflessione su come le tecnologie tengano spesso sotto scacco i sentimenti, rendendo possibile l’impossibile.

Il trailer

Il fulcro di “Upload”, ciò che inchioda allo schermo, è ancora una volta la storia romantica tra Nathan e Nora, con lo strano triangolo che i due hanno con Ingrid. Nathan dipende da Ingrid, dal suo denaro, per rimanere “caricato” a Lake View e avere una relazione con Nora che, per quanto sappia che Nathan non è reale lavorando al software, se ne innamora. La seconda stagione, in tal senso, introduce nuovi dettagli e dinamiche, aprendo a futuri interessanti spiragli narrativi su ciò che accadrà fra di loro.