“Upload 3”: un nuovo e lussuoso aldilà digitale

La serie comedy torna su Prime Video con un futuro che promette nuove prospettive di vita dopo la morte Carmen Pugliese







Si puo' vedere su

Esiste una vita dopo la morte? “Upload”, la serie di Prime Video, dice di sì. Un’altra vita esiste, ma è tutta digitale. E mostra cosa accade al protagonista dopo un incidente stradale. Ambientata nel 2033, in un futuro in cui gli esseri umani sono in grado di "caricare" (in inglese "upload", ndr) nel cloud la propria coscienza, la serie affronta alcuni temi come l’importanza dei ricordi, del contatto fisico, di un abbraccio reale.

In un’epoca come la nostra, in cui ci sentiamo invincibili grazie ai progressi tecnologici, vengono messi in risalto contraddizioni e distanze di un mondo robotico. I protagonisti di questo aldilà digitale si ritrovano così davanti a una vita eterna, ma fatta di solitudine. Le persone diventano un'estensione dei loro device digitali e sono dotate di ologrammi che appaiono direttamente sul palmo della mano e che collegano i personaggi defunti ai loro “angeli”.

Così quando Nathan va incontro a morte prematura per un incidente stradale dalle dinamiche oscure (apparentemente provocato dalla sua auto a guida autonoma), viene accolto nella sua versione del paradiso, chiamata "Lake View”, da Nora, un'assistente umana incaricata di affiancare le fasi iniziali di adeguamento e apprendimento del nuovo piano di esistenza. La serie segue i due mentre Nathan si abitua alla vita lontano dai suoi cari, ma non dalla fidanzata gelosa e possessiva. Nora fatica a rimanere a galla economicamente e a lavorare insieme a Nathan nel mondo virtuale, come suo “angelo” ovvero aiutante, mentre il mistero sulla morte di quest'ultimo si infittisce.

Le prime due stagioni sono già disponibili su Prime Video, la terza è disponibile da venerdì 20 ottobre con 8 episodi totali, ogni venerdì saranno disponibili due nuovi episodi fino al finale di stagione, atteso per il 10 novembre.

Il trailer

Cosa accadrà nella terza stagione?

Prime ha anticipato che sarà caratterizzata da "comicità intelligente, profetica e oltremodo coinvolgente”. Gli otto episodi ruoteranno attorno allo sviluppo della storia di Nora e di Nathan. Ma attenzione non ci sarà solo un Nathan, ben due! E mentre la relazione tra lui e il suo "angelo" sarà messa a dura prova cercheranno di fermare la misteriosa cospirazione che minaccia di distruggere milioni di vite.

Riusciranno a bloccare Freeyond e ad avere finalmente una vita vera insieme? O la testa di Nathan, a causa dell'upload, è destinata a esplodere? Nel frattempo, a Lakeview, è stata attivata una copia di backup di Nathan e Ingrid non ha intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda possibilità d’amore.

Ci sarà, però, spazio per i sentimenti, come anticipa Nathan nel trailer: “Ingrid detiene il mio corpo, Horizon i miei pensieri, ma il mio cuore appartiene a te!”.

Il cast di Upload 3

Creatore e showrunner della serie è Greg Daniels, che è anche executive producer insieme a Howard Klein e Jeff Blitz. Il cast della serie vede: Robbie Amell nei panni di Nathan, Andy Allo come Nora, Kevin Bigley nei panni di Luke, Allegra Edwards come Ingrid, Zainab Johnson nei panni di Aleesha e Owen Daniels come A.I. Guy.