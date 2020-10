“Utopia”, c’è un pianeta da salvare

22 Ottobre 2020 | 15:47 di Giulia Ausani

Un fumetto che nasconde strani indizi profetici sul futuro dell’umanità, un gruppo di giovani decisi a salvare il mondo, una misteriosa ragazza in fuga e una cospirazione legata a un virus pericolosissimo: sono questi gli elementi di “Utopia”, nuova serie di Prime video disponibile in streaming dal 30 ottobre.



Ispirata all’omonima serie britannica del 2013, questa nuova versione è scritta e prodotta da Gillian Flynn, nota soprattutto per essere l’autrice del romanzo “L’amore bugiardo”, da cui David Fincher ha tratto un film. “Utopia” racconta di quattro patiti di fumetti convinti che la loro graphic novel preferita, “Dystopia”, abbia predetto con successo catastrofi naturali, guerre e attentati. Quando scoprono che qualcuno ha messo all’asta il sequel, “Utopia”, decidono di comprarlo e studiarlo. Senza volerlo, si ritrovano nel bel mezzo di una cospirazione e fanno la conoscenza della misteriosa Jessica Hyde (Sasha Lane), la protagonista del fumetto che, però, è una persona vera.

Per uno strano scherzo del destino, la serie parla anche di una pandemia. «Abbiamo girato l’anno scorso, non sapevamo che quella trama sarebbe diventata così rilevante» ha detto Ashleigh LaThrop (nella serie è Becky). «Una pandemia era l’ultima cosa che mi aspettavo capitasse» ha detto Rainn Wilson che interpreta il virologo Michael Stearns. «È stato sconvolgente e ha reso lo show particolarmente d’impatto e attuale a livello sociale». Da segnalare nel cast anche John Cusack nei panni del dottor Kevin Christie.