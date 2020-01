“Valor”: su Rai 4 la serie sui piloti dell’esercito americano

15 Gennaio 2020 | 12:33 di Giulia Ausani

Giovedì 16 gennaio su Rai 4 debutta "Valor", serie action che racconta le missioni degli elicotteristi dell'esercito americano. Andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 19.00.

"Valor" ruota attorno al capitano Leland Gallo (Matt Barr) e la maresciallo capo Nora Madami (Christina Ochoa), due piloti dell'unità speciale Shadow Raiders. Unici sopravvissuti dopo una missione in Somalia, una volta tornati in America scoprono che niente è come sembra, in un mix di azione e spionaggio che non trascura l'aspetto più personale e introspettivo della vicenda.

Nel cast della serie, composta da tredici episodi, anche Charlie Barnett e Melissa Roxburgh.