Vasco Rossi è un sopravvissuto o invece ha supervissuto?

Il rocker più amato apre il suo cuore (nonché le sue case) in una imperdibile docuserie a base di musica ma anche di... famiglia Enrico Casarini







Si puo' vedere su

Musica, parole, immagini: un mare di emozioni attraversato mille volte, che diventano tutt’altra cosa quando le rievoca lui. E frammenti di antichi concerti finora mai visti, ma fondamentali per capire com’è nato il primo rocker d’Italia.

“Il supervissuto”, la docuserie su Vasco Rossi in cinque puntate proposta in streaming da Netflix, è un invito a casa (anzi, nelle case) del Blasco, per sentirlo raccontare quella che chiama la sua favola, aiutato dalla moglie Laura, dal figlio Luca e da una corona di amici e “complici artistici”. Si ride quando a Vasco sfugge l’ennesima parolaccia, si riflette sui suoi problemi con gli stupefacenti, si canta quando arriva “quella” canzone… Quattro ore di Vasco senza filtri, di cui vi proponiamo una breve antologia.

Il titolo «Io sono sopravvissuto facendo del rock… Se ci penso, però, non sono solo un sopravvissuto: sono un “supervissuto”».

“Albachiara” «La ragazza che m’ha ispirato “Albachiara” arrivava con la corriera, scendeva e cominciava a camminare. Ricordo il momento in cui ho scritto la canzone: aspettavo gli amici per uscire la sera e nel giro di pochi minuti l’ho scritta. Un giorno lei era diventata abbastanza grande e glielo dissi: “Albachiara” me l’hai ispirata tu. Mi guardava come dire: Lo racconti a tutte, perché te le vuoi fare… Poi, in un altro momento di creatività, m’è venuta “Una canzone per te”».

Spericolato «Sono uscito da ogni inferno e da ogni paradiso sempre in tempo per salire su un palco: sesso, droga e rock’n’roll!».

Nei primi Anni 80 «Ero pronto a sacrificare la mia vita per l’avventura straordinaria che facevo. Usavo l’anfetamina e sapevo che cosa faceva, che mi avrebbe portato probabilmente, prima o poi, problemi fisici, ma non me ne fregava perché io stavo creando la storia di Vasco Rossi, della mia musica, e per me quello valeva tutto».

Ciao amici «Quando esco dall’esperienza del carcere (maggio 1984, ndr) sono una persona diversa e non uso più le sostanze. Mi ritrovo sul palco con della gente (il suo storico gruppo, la Steve Rogers Band, ndr) che continuava a divertirsi, mentre io ero l’unico lucido. Li ho dovuti sostituire nel 1987: quando io sono diventato un professionista e loro sono rimasti quei simpatici dilettanti allo sbaraglio».

L’amore «Quando sono andato a cena con Laura la prima volta, l’ho amata subito alla follia… Mi trovavo disperato, piangevo da solo di notte e non sapevo perché. Mi ero stancato di quella vita, avevo bisogno di un punto di riferimento a cui riattaccarmi per tornare coi piedi per terra».

Sfida «La grande trasgressione che potevo fare io alla fine degli Anni 80 era quella di costruire una famiglia».

Padre Quando è nato Luca «ho iniziato la professione del padre non sapendo assolutamente come farlo, ma facendolo nel modo più spontaneo che avevo. Improvvisamente ti rendi conto che esiste una persona per la quale daresti la vita subito. Capisci che la tua posizione non è più al centro dell’universo… Io sono passato al terzo posto: come si dice in casa, “vengo anche dopo il cane”».

Perdono «Io non perdono. Ma per lo spettacolo, per “l’avventura” di Vasco Rossi, metto da parte anche i miei sentimenti personali».

La grande paura In ospedale, nel 2011 «sono stato un mese in una situazione che non auguro a nessuno, mezzo addormentato e mezzo sveglio. Pensavo anche di lasciarci la pelle. Quel mese lì mi ha cambiato la visione di tutto. Quando sono uscito ero incantato da tutto quello che vedevo. Mi sembrava di essere appena nato».

In fuga «Vengo a Los Angeles anche per uscire dal personaggio di Vasco Rossi. Essere Vasco Rossi tutti i giorni non è mica semplice. Il record è essere ancora vivi e avere ancora un pubblico così numeroso».

Di nuovo sul palco E la conferma di questo amore del pubblico lo avremo di nuovo, visto che Vasco nel 2024 tornerà sul palco: il 7, 8, 11, 12 giugno a Milano e il 25 a Bari. Info per i biglietti: vivaticket.com.