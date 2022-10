“Vatican Girl”: la docuserie sulla scomparsa di Emanuela Orlandi

Il caso irrisolto di Città del Vaticano è oggetto di un documentario Netflix in streaming dal 20 ottobre Pietro Orlandi, il fratello di Emanuela, la cui scomparsa (nell'83) è al centro della docuserie "Vatican Girl" Credit: © Netflix Redazione Sorrisi







Il titolo di "Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi" disponibile su Netflix dal 20 ottobre, indica il carattere internazionale della docuserie, prodotta dalla società televisiva inglese RAW. Ci sono storie di cronaca nazionale per cui il tempo non passa: la scomparsa di Emanuela Orlandi, per esempio, è un capitolo tutt’ora irrisolto – la quindicenne di Città del Vaticano è scomparsa il 22 giugno 1983 – che a distanza di quasi quarant’anni non smette di essere oggetto di interesse.



Scritta e diretta da Mark Lewis, vincitore di un Emmy per la docu-serie "Don't f**k with cats: hunting an internet killer", una delle docuserie più viste su Netflix nel 2029, "Vatican Girl – La scomparsa di Emanuela Orlandi" è condotta dal fratello di Emanuela, Pietro Orlandi, e dal giornalista italiano Andrea Purgatori, che ha seguito il caso sin dall’inizio.

La docuserie racconta in modo dettagliato la storia della scomparsa della ragazza attraverso nuove interviste con la famiglia Orlandi e con testimoni che non avevano mai parlato prima. Nel corso dei 4 episodi, queste nuove voci dipingono l’immagine di un’oscura rete di segreti tenuti nascosti ad ogni costo.

