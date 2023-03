Vederci doppio: storie di gemelli in 7 serie tv

Mentre su Netflix impazza "Tríada", ecco una lista di titoli tra commedia e thriller con protagonisti sorelle e fratelli identici Maite Perroni in una scena di "Triada" Credit: © Netflix Fiaba Di Martino







Becca (Maite Perroni), medico legale, sta indagando su un omicidio, ma venuta a contatto con il corpo della vittima in questione si rende conto che la donna è perfettamente identica a lei. E che non è l'unica: scoprirà di essere stata separata alla nascita da due sorelle gemelle, ma è soltanto l'inizio di un mistero dalle tinte fosche.

Questo l'incipit della serie messicana "Tríada", diretta da Leonardo D'Antoni e Alba Gil e ispirata a eventi realmente accaduti, che ha catturato in men che non si dica il pubblico di Netflix: vero è che l'appeal narrativo scaturito dalla tematica "gemellare" ha fornito materiale per equivoci in commedia come per stravolgimenti e colpi di scena thriller. Ecco una selezione di altri show che hanno fatto di fratelli o sorelle indistinguibili il centro nevralgico delle rispettive storie.

