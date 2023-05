“Vera”, la detective inglese, burbera ma con un fiuto infallibile

Torna in azione una delle detective più amate della tv. Da mercoledì 17 maggio arrivano su Giallo quattro nuovi episodi della serie "Vera", giunta alla 12a stagione. Anche stavolta verremo catapultati nella poetica regione del Northumberland, nel nord dell’Inghilterra, dove vive l’ispettore capo Vera Stanhope (interpretata da Brenda Blethyn).

Scontrosa e dal carattere spigoloso, non sopporta le smancerie. Ma dietro l’apparenza riesce a essere molto empatica e, proprio grazie alla sua sensibilità fuori dal comune, riesce a risolvere brillantemente i casi che le vengono affidati. Ad affiancarla, come sempre, è il leale detective Aiden Healy (Kenny Doughty), vittima dei malumori del suo boss ma in fondo a lei affezionatissimo.

Sempre pronta a scendere in campo indossando il suo cappello e il suo impermeabile, anche stavolta Vera sarà impegnata a risolvere nuovi e complessi omicidi. E non mancheranno imprevisti che renderanno ancora più intriganti e rocambolesche le nuove indagini. Un assaggio di ciò che ci aspetta? La detective dovrà scoprire il responsabile dell’omicidio di un agente delle forze dell’ordine, il cui corpo è stato trovato legato a una barca vicino a un faro isolato. E avrà anche a che fare con l’uccisione di un ufficiale trovato senza vita nel lago di un parco.

La serie è tratta dai romanzi della giallista Ann Cleeves. La scrittrice ha rivelato che per il personaggio si è ispirata a una vicina di casa ficcanaso della nonna. A fare da cornice alle indagini sono le cittadine di Newcastle upon Tyne, Blyth, la costa del Northumberland e Craster. Località dal clima rigido che hanno ospitato il set per diversi mesi. «Non è facile stare lontano da casa così a lungo, soprattutto lasciare mio marito e il mio cagnolino. Ogni volta che termina una stagione mi viene la tentazione di abbandonare. Ma dopo essermi presa un breve periodo di riposo, non vedo l’ora di riprendere» ha detto Brenda Blethyn.