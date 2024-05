“Vera”, parte la tredicesima stagione

Al via su Giallo mercoledì 15 maggio e ancora una volta è ambientata nel nordest britannico Silvia Perazzino







Brenda Blethyn è entusiasta di tornare a interpretare una delle investigatrici più amate dal pubblico di Giallo. «Rimettere i panni di Vera è come tornare a casa. Riunirsi con il nostro eccezionale cast, con una sceneggiatura fantastica, è stata una gioia assoluta» ha infatti spiegato l’attrice britannica che presta il volto alla detective capo della polizia del Northumberland Vera Stanhope. Una donna burbera, scontrosa e anticonvenzionale ma dall’intuito investigativo infallibile ispirata ai romanzi della giallista Ann Cleeves.

La tredicesima stagione, al via su Giallo mercoledì 15 maggio alle 21.10, ancora una volta è ambientata nel nordest britannico, e vede il ritorno, accanto alla Blethyn (sopra al centro con parte della squadra), di Jon Morrison nel ruolo dell’agente Kenny Lockhart, di Riley Jones in quello dell’agente Mark Edwards e di Sarah Kameela Impey nei panni della patologa Paula Bennett. La new entry Rhiannon Clements si unisce al cast come la nuova e ambiziosa agente Steph Duncan.

Nella prima puntata Vera indaga su quello che all’inizio sembra un incidente d’auto, ma poi si scopre che la vittima aveva molti nemici che lo volevano morto. Nel secondo episodio si parte dal rinvenimento del corpo di una giovane donna e si esplorano dinamiche familiari che mettono in discussione il significato stesso di famiglia. Il caso dell’ultima puntata riguarda invece l’omicidio di un imprenditore apparentemente specchiato, ma che nasconde invece segreti inconfessabili.