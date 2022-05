“Vera”, su Giallo la nuova stagione della serie crime

Grandi festeggiamenti per i primi dieci anni di vita di Giallo (canale 38), nato il 14 maggio 2012. Che per l’occasione ha deciso di regalare al pubblico una bella novità. Mercoledì 4 maggio in prima serata parte l’undicesima e inedita stagione di "Vera", la serie crime inglese.

Ritroveremo quindi l’amatissimo personaggio di Vera Stanhope, caparbia e rude ispettore capo di Polizia creata dalla penna della scrittrice di gialli Ann Cleeves. E anche stavolta la detective sarà alle prese con indagini e casi criminali che avvengono nella sperduta contea sulle scogliere del Northumberland, nel nord-est dell’Inghilterra. A interpretarla è la bravissima attrice Brenda Blethyn, che nella sua lunga carriera ha collezionato numerosi riconoscimenti, tra Golden Globe e nomination agli Oscar.

Su di lei è costruito il personaggio di Vera: vicina alla pensione, poco incline a socializzare, è amante del buon whisky e porta con sé più di un fantasma del passato. Ma sul lavoro è ineccepibile e mette testa e cuore nelle sue inchieste muovendosi tra le cupe atmosfere inglesi. Pronta a indossare il vecchio impermeabile e il cappello a secchiello, farà luce su casi apparentemente senza un colpevole, che richiederanno tutto il suo spirito di osservazione e la capacità di collegare ogni indizio per arrivare alla verità.

Naturalmente non senza imprevisti e colpi di scena che vi terranno col fiato sospeso. «Nella mia carriera ho fatto tanti film e serie tv» ha detto la Blethyn. «Ma di Vera non mi sono ancora stancata. Forse perché ci assomigliamo. Anche io sono una donna pratica, indipendente, che cerca di fare sempre la cosa giusta. E, benché non sia poco curata come lei, non passo neanche io le ore davanti allo specchio o all’armadio».