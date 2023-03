Viaggio negli Anni 70 in 7 serie tv

Un quartetto di illustri creatori (Martin Scorsese, Mick Jagger, Terence Winter e Rich Cohen) per un affresco della New York del 1973 in cui il proprietario di un'etichetta musicale vede la sua vita privata e professionale stravolta dall'ascesa di rivoluzionari generi come il punk e il rock. Cast scatenato (Bobby Cannavale, Jack Quaid, Olivia Wilde, Juno Temple) per un'unica stagione da dieci episodi andata in onda nel 2016.

Su Now