“Vikings: Valhalla”: i vichinghi tornano alla carica

Ripartono su Netflix le avventure di Harald, Freydís, Harekr... Leo Suter in “Vikings: Valhalla” Credit: © Netflix Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

Brandite le spade, preparate gli scudi e state a pronti a tornare in battaglia. Già, perché dal 12 gennaio su Netflix arrivano i nuovi otto episodi della seconda stagione di “Vikings: Valhalla”, il celebre spin-off di “Vikings” che, come suggerisce il nome, racconta la storia (in parte reale) dell’epopea vichinga.

Al centro ritroviamo tutti i personaggi chiave del primo capitolo. Innanzitutto Harald Sigurdsson (Leo Suter), un uomo ambizioso, discendente di un re norvegese che ha un grande obiettivo: salire sul trono di Norvegia. Motivo per cui lo abbiamo visto allearsi con il re di Danimarca, il quale a sua volta ha cercato di conquistare l’Inghilterra. Rivedremo anche Leif Erikson (Sam Corlett) e sua sorella Freydís (Frida Gustavsson), coraggiosa guerriera che è determinata a cancellare ogni differenza tra uomini e donne.

Il trailer

Naturalmente ci saranno anche alcuni personaggi nuovi. Tra questi c’è Harekr (Bradley James): è il regnante di Jómsborg, un personaggio che viene descritto dagli sceneggiatori come «un leggendario vichingo che proviene da un luogo di pagani ortodossi».