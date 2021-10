“Virgin River”, la storia di un amore tanto forte quanto contrastato. Da vedere su Netflix

Nella piccola cittadina dove vivono i protagonisti, succede di tutto. Traffici illegali, drammi di coppia, tentativi di omicidio…

Leggi il titolo “Virgin River”, guardi le ambientazioni con i boschi di sequoie, i laghetti, le montagne, gli chalet di legno nel verde e pensi: «Finalmente una serie per rilassarmi un po’ e sognare di trovarmi in quei luoghi idilliaci…» (le location sono in Canada). È tutto vero.

Il fatto è che a Virgin River, la piccola cittadina dove vivono i protagonisti, succede di tutto. Traffici illegali, drammi di coppia, tentativi di omicidio… La storia d’amore tra i due protagonisti, l’infermiera Melinda Monroe (Alexandra Breckenridge), che lascia Los Angeles per chiudersi un triste passato alle spalle e ricominciare una nuova vita, e Jack Sheridan (Martin Henderson), ex Marine e ora proprietario del bar della cittadina, è ben presente e lega tutti gli episodi delle tre stagioni (la quarta è in arrivo sempre su Netflix). Ma il loro è un amore tanto forte quanto contrastato. Non immaginatevi però un polpettone smielato e noioso. Perché a Virgin River davvero non ci si annoia mai.