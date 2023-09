“Virgin River”, non si può mai stare tranquilli in questa città

Nella quinta stagione su Netflix succede di tutto: nuove coppie, un processo e... un incendio! Alexandra Breckenridge e Martin Henderson Credit: © Netflix Giusy Cascio







A Virgin River, la tranquilla cittadina immaginaria in mezzo al verde che dà il nome alla serie di Netflix, la calma è sempre e solo apparente. Tra alti e bassi, la relazione tra l’infermiera Mel (Alexandra Breckenridge) e il barista Jack (Martin Henderson) non ha mai pace. O interferiscono gli abitanti, oppure spuntano un pettegolezzo e un sospetto su cui indagare.

La quinta stagione non deluderà per suspense: tra gli amori in corso infatti ci sarà una rottura inattesa, ma sono in arrivo anche nuovi flirt, un processo spinoso e persino un incendio. I primi dieci episodi sono disponibili dal 7 settembre. I due conclusivi, invece, usciranno il 30 novembre.

Il trailer

Ma dove eravamo rimasti? Mel aspetta una figlia da Jack e dovrà fare scelte importanti sul suo lavoro in ambulatorio. Intanto il vecchio medico “Doc” (Tim Matheson) e sua moglie Hope, il sindaco (Annette O’Toole), hanno varie grane di salute e cercano il supporto della comunità. Ma quando c’è da sposare una giusta causa, tra i residenti di Virgin River spiccano l’avvocata Brie, sorella di Jack (Zibby Allen), e l’ex marine Preacher (Colin Lawrence): in caso di guai, si rimboccano sempre le maniche per rimediare.