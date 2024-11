“Vita da Carlo 3”, colpo di scena: Sanremo ora lo presenta Verdone

Il 16 novembre su Paramount arriva la terza stagione della serie in cui continuiamo a seguire le vicende dell’attore Matteo Valsecchi







Si puo' vedere su

Nella prima stagione aveva rischiato di diventare sindaco di Roma. Nella seconda aveva cercato, fallendo, di dirigere un film autobiografico in cui a interpretarlo c’era Sangiovanni. E ora, dopo aver fatto una tournée teatrale, quasi deciso di lasciare il cinema, essersi innamorato un paio di volte ed essere diventato nonno, Carlo Verdone è pronto niente meno che a condurre il Festival di Sanremo. Sì, il 16 novembre su Paramount arriva la terza stagione di “Vita da Carlo”, in cui continuiamo a seguire le sempre più movimentate, complicate, a volte surreali vicende dell’attore.

Davvero la tua vita è così piena come appare in questa stagione e anche in quelle precedenti?

«Sì, abbastanza piena. Lo dimostra il fatto che ho sempre tanti argomenti da raccontare ogni volta che vado in televisione. Sembra che viva le 24 ore con grande intensità, e in realtà nella mia giornata succede sempre qualcosa. In questi anni ho fatto di tutto: ho avuto tante passioni, viaggi, ho conosciuto molte persone. Alla fine, emergono episodi e aneddoti. L'importante è avere sensibilità, osservare e prendere nota».

Dopo la seconda stagione, ci avevi detto che non ti aspettavi di fare una seconda stagione e ora sei già alla quarta.

«Sì, avevo molta paura, perché dopo la prima stagione ero veramente stanco. La serie è un percorso completamente diverso rispetto a un film, temevo di non reggere per una seconda stagione. Ma poi abbiamo deciso di scriverla, perché il cinema era fermo per via del Covid, il pubblico diminuiva. Alla fine ho detto: "Ok, facciamo la seconda", e siamo andati avanti con Paramount. Anche la seconda stagione mi è piaciuta molto, è venuta bene. In seguito, ci siamo accordati per una quarta, dopo questa terza stagione. Devo dire che i miei sceneggiatori hanno avuto un’intuizione mentre io giravo. Andare a Sanremo: infatti, più mi trovo in difficoltà, più rendo dal punto di vista comico, attoriale e reattivo. Era sicuramente una scelta giusta, e i risultati si vedono. L'abbiamo scritta con molta accuratezza e girata in stile un po' americano. Il montaggio è dinamico, e così abbiamo dato un’impronta nuova rispetto alle stagioni precedenti».

Sanremo: sei stato una volta in giuria di qualità, una volta ospite nel 2006, se non sbaglio. C’è mai stato un momento in cui ti hanno proposto di condurlo per davvero?

«Sì, mi chiesero di farlo, se non erro quando c’era Pippo Baudo. Mi volevano come assistente del conduttore, come quei personaggi alla Papaleo che tirano fuori battute comiche qua e là. Ma risposi di no perché non è il palcoscenico adatto a me. Funziono meglio quando faccio le mie cose, con libertà. Ho una certa affinità con il pubblico e posso creare empatia, ma il palco di Sanremo richiede una misura e un equilibrio che appartengono a grandi professionisti come Fazio, Bonolis, Amadeus, Conti. Non è il mio mestiere, è difficile. Ho ringraziato, ma non lo farei mai».

C’è un rifiuto che hai dato e di cui ti sei pentito?

«No, non mi sono mai pentito. Ho sempre avuto ragione io, e chi ha preso il mio posto spesso non ha ottenuto grandi risultati, perché si trattava di progetti che non mi convincevano. Sono sempre stato cauto e ho fatto solo ciò che sapevo fare bene, senza mai azzardare».

Cosa ne pensi del Sanremo di oggi?

«Sanremo è cambiato rispetto al passato, all’epoca di Baudo o anche di Fazio. Ha fatto un grande salto in avanti, specialmente per le nuove generazioni, come nel caso di artisti come Rosa Chemical. Forse rispecchia i tempi: prima contavano la canzone, la gentilezza, la grazia; oggi è più importante stupire, anche in modo eccessivo. Gli scandali, le battute scorrette hanno sostituito un po’ l’eleganza. Oggi Sanremo è più una passerella di estetica che di voce, riflette perfettamente i tempi moderni».

Hai un ricordo particolare legato a Sanremo?

«Sì, ne ho due. Da piccolo ascoltai "Una lacrima sul viso" di Bobby Solo e pensai: "Che bella canzone!", somigliava a quelle di Elvis Presley. Corsi subito a comprare il disco, era il 1964 e avevo 13 anni. Un altro ricordo è legato agli Yardbirds, un gruppo che amavo, e che vidi esibirsi a Sanremo insieme a Lucio Dalla con “Paff… Boom.” Mi sembrava quasi un sacrilegio perché la canzone era bruttissima. Quando conobbi Jeff Beck, chitarrista degli Yardbirds, gli parlai di quella volta a Sanremo e lui, con una bottiglia di champagne in mano, mi rispose che era una delle esperienze più imbarazzanti della sua vita».

Quale artista vorresti vedere a Sanremo?

«Mi piacerebbe vedere Paul McCartney con un piccolo gruppo, esibirsi con un brano nuovo. Sarebbe un onore per Sanremo, perché è un compositore straordinario, capace di creare capolavori. Ma temo che non ci siano le risorse economiche necessarie, e probabilmente anche lui non avrebbe molta voglia».

La musica è un filo conduttore nella sua vita e anche nelle sue opere torna spesso.

«Sì, anche in questa serie c'è un omaggio musicale. In questa terza stagione sono riuscito a inserire un brano blues di Walter Trout, un grande chitarrista che ha avuto una carriera travagliata, ma ora si è ripreso e suona nei piccoli locali. Ho voluto omaggiarlo».

E c’è anche un cameo di Ernesto Assante, il giornalista recentemente scomparso.

«Ernesto era un amico caro, con cui condividevo opinioni sui nuovi dischi. Abbiamo visto molti concerti insieme, anche all’estero. Sono felice di averlo coinvolto in questa stagione; è un bel modo per ricordarlo».

Hai una collezione di dischi imponente. Compri ancora vinili o sei passato a Spotify?

«Ormai me li regalano. Ho un amico russo che mi spedisce dischi ogni due settimane. Mi ha riempito quattro scaffali! Non so più dove metterli, ma l’amicizia è amicizia. Tra l’altro, ho scoperto che i miei film sono molto apprezzati in Russia, e ho un bel gruppo di fan tra Mosca, San Pietroburgo e Saratov».

Parliamo del cast della serie: Maccio Capatonda, Gianna Nannini, Stefania Rocca, Monica Guerritore, Maria Paiato… Hai davvero schierato un cast eccezionale.

«Ho scelto tutti attori e attrici di talento. Nei miei set c'è sempre un bel clima, familiare e amichevole, e tutti danno il massimo. Dopo il successo della prima stagione, hanno voluto fare ancora meglio. Sono molto soddisfatto del risultato».

È più difficile interpretare te stesso o un personaggio totalmente inventato?

«Essere me stesso è più naturale. Non devo preoccuparmi dei gesti, delle espressioni; sono libero. È una sfida più personale, ma anche gratificante. Interpretare altri personaggi è più complesso, richiede studio e preparazione. Tuttavia, in ogni personaggio, metto sempre una parte di me».