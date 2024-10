“Vita da Carlo 3”, il cast: «Lavorare con Verdone è stata una grande emozione»

Carlo Verdone torna come protagonista della terza stagione della serie Paramount+ Carlo Verdone nella terza stagione di "Vita da Carlo" Federica Marcucci







Dopo il successo delle prime due stagioni "Vita da Carlo" torna con nuovi episodi che vedranno

protagonista Carlo Verdone, sempre alle prese con situazioni comiche e improbabili. Mettendo in

scena una realtà filtrata dalla finzione, la serie riflette sulla fama e sul mondo dello spettacolo, giocando con gli stereotipi e con la comicità di uno degli attori italiani più amati di sempre. Nella terza stagione Carlo dovrà vedersela con una nuova sfida: la direzione artistica del Festival di

Sanremo. Al suo fianco tante nuove guest star tra cui Gianna Nannini che vedremo in una veste inedita. "Vita da Carlo 3" arriverà in streaming su Paramount+ il 16 novembre.

Il cast

Nella nuova stagione ritroveremo Carlo Verdone insieme a membri del cast che abbiamo imparato a conoscere, come Monica Guerritore, Stefania Rocca, Caterina De Angelis, e Filippo Contri, oltre a new entry d’eccezione come Ema Stokholma, Maccio Capatonda, Zucchero Fornaciari e Roberto D’Agostino nei panni di loro stessi.

L'intervista a Maccio Capatonda, Ema Stokholma e Lucio Corsi

La trama

Scritta dallo stesso Carlo Verdone insieme a Pasquale Plastino e Luca Mastrogiovanni la serie è incentrata sul mondo musicale e ci farà vedere un Carlo Verdone inedito. Da sempre appassionato di musica, a Carlo viene infatti proposta la direzione artistica del Festival di Sanremo: un’occasione

che lo alletta particolarmente e che lo metterà nella condizione di voler allestire un Festival indimenticabile.

Perché vedere "Vita da Carlo 3 "

Chi si prende poco sul serio vince e, ancora una volta, Carlo Verdone ci ricorda che l’(auto)ironia è la chiave migliore con cui affrontare la vita e i suoi ostacoli. Aprendo una finestra sulla sua vita e sul mondo dello spettacolo italiano, il comico riflette su se stesso e sul mondo che lo circonda dando anche la possibilità ad altri artisti di talento di avere un palcoscenico tutto loro. È il caso di Maccio Capatonda, Ema Stokholma e Lucio Corsi che abbiamo incontrato in occasione della presentazione della serie. «Carlo è il mio comico preferito» ci ha confessato Maccio Capatonda proseguendo «è stata un’emozione fortissima». «Per me è stata un’esperienza nuova» ci ha raccontato invece Ema Stokholma «secondo me Carlo è bravo a circondarsi di persone che lavorano con il suo modo di fare».