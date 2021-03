“Waffles + Mochi”: su Netflix la serie per bambini con Michelle Obama

Originale e divertente, svela ai più piccoli i “misteri” della cucina, facendoli viaggiare in tutto il mondo con i suoi due simpatici protagonisti Michelle Obama in "Waffles + Mochi" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







C’erano una volta Waffles e Mochi, due simpatici amici che vivevano nel regno di ghiaccio di un congelatore. Il loro sogno era quello di diventare due brillanti chef, ma in quel luogo era impossibile. Così, alla prima occasione, decisero di fuggire. Giunti nel mondo reale, i due si ritrovarono a girovagare in un fornito supermarket la cui proprietaria, che si rivelò essere l’affabile Michelle Obama, decise di dar loro una possibilità prendendoli a lavorare con lei e facendoli finalmente avvicinare alla cucina e ai suoi ingredienti.

È questo l’incipit della serie Netflix “Waffles + Mochi”, disponibile dal 16 marzo. Pensata per i più piccoli, ma perfetta anche per un pubblico adulto, è uno dei prodotti televisivi più originali e divertenti visti ultimamente in streaming. Ognuna delle sue dieci puntate è dedicata a un singolo ingrediente della cucina internazionale - pomodoro, sale, patate, sottaceti, riso, uova etc. - che viene esplorato attraverso le avventure che i due, digiuni di qualsiasi conoscenza sul campo in materia alimentare, fanno anche grazie all’aiuto di personalità note.

In ogni episodio Waffles e Mochi, infatti, grazie a una speciale “macchina magica”, vengono trasportati in giro per il mondo alla ricerca di risposte a interrogativi come: il pomodoro è un frutto o una verdura? Come si usa il sale? Dal Perù all’Italia, passando per il Giappone, sono tanti i luoghi che i due curiosi esploratori visitano, scoprendo le meraviglie del cibo e di come ogni pasto - a partire dalla sua preparazione - sia un’occasione per stare insieme e stringere nuove amicizie.

Creata da Erika Thormahlen e Jeremy Konner, che l’hanno anche scritta e prodotta con Barack e Michelle Obama, Tonia Davis e Priya Swaminathan, “Waffles + Mochi” è una splendida opportunità per bambini e adulti di conoscere la cucina e, perché no, cucinare insieme, divertendosi e avvicinandosi a culture diverse nel mondo.