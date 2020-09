“WandaVision”: il trailer della prima serie Marvel di Disney+

21 Settembre 2020 | 15:09 di Giulia Ausani

È disponibile il trailer ufficiale di "WandaVision", la serie Marvel di Disney+ su Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany). Non c'è ancora una data di uscita (comunque entro la fine del 2020), ma da queste prime immagini la serie si preannuncia folle e visionaria, con contenuti horror filtrati dai toni della sit-com americana degli Anni 50.

"WandaVision" è la prima produzione originale Marvel in arrivo su Disney+. Mescolando le minacce tipiche dei film Marvel con toni e costumi che rimandano alla tv di una volta, la serie segue i supereroi Wanda Maximoff e Visione nella loro idealizzata vita in un quartiere residenziale da cartolina. Presto però i due iniziano a sospettare che non tutto è come sembra.