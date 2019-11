“War of the Worlds”: la lotta per sopravvivere agli alieni dal 4 novembre su Fox

Foto: Gabriel Byrne ed Elizabeth McGovern in “War of the worlds”

02 Novembre 2019 | 9:40 di Paola Toia

Scritta e realizzata dal vincitore del premio BAFTA Howard Overman, la serie - in arrivo il 4 novembre su Fox (canale 112 di Sky) - "War of the Worlds" racconta del primo contatto con gli extraterrestri.

La lotta per la sopravvivenza, in uno scenario che ha del catastrofico, è l'ultimo dei numerosi riadattamenti del celeberrimo capolavoro della letteratura di H.G. Wells. La prova dell'esistenza di vita al di fuori del nostro pianeta si ha grazie all’intercettazione di una trasmissione che proviene da un’altra galassia.

Otto episodi da 60 minuti l'uno in cui la Terra viene invasa dagli alieni e gli uomini stanno per essere sterminati. Tra i sopravvissuti troviamo i due protagonisti, Gabriel Byrne ed Elizabeth McGovern. Gli uomini rimasti sul pianeta si trasformerano in veri e propri guerrieri "condannati a sopravvivere", come dice il claim della serie. Pronti a scoprire cosa faranno per non soccombere agli alieni?

Il trailer