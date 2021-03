“Warrior” la seconda stagione su Sky e Now

Ritorna la serie ispirata a un'idea del grande Bruce Lee Andrew Koji nella seconda stagione di "Warrior" Credit: © Sky Redazione Sorrisi







Per gli amanti delle arti marziali e della leggendaria figura di Bruce Lee, "Warrior" è una serie evento. Che ora torna su Now con i dieci episodi della seconda stagione, a cadenza settimanale. Ispirata agli scritti inediti di Bruce Lee, ritrovati dalla figlia Shannon, la serie continua a raccontare la faida tra le “tong” (le società segrete dei cinesi emigrati in America) nella San Francisco di fine Ottocento. Ah Sam (Andrew Koji) dovrà affrontare sua sorella Mai Ling, che è la leader della tong rivale.

Dal 30 marzo i nuovi episodi vanno in onda in prima serata su Sky Atlantic e sono disponibili in streaming su Now