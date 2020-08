“We Are Who We Are”: i personaggi della serie di Guadagnino

Sarà disponibile su Sky e in streaming su Now Tv dal 9 ottobre. Protagonisti Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón

Foto: We Are Who We Are - Credit: © Sky

13 Agosto 2020 | 18:16 di Lorenzo Di Palma

Sono due i protagonisti che campeggiano sul poster ufficiale della serie Sky-Hbo, We Are Who We Are, otto episodi firmati dal regista italiano candidato al premio Oscar Luca Guadagnino, che debutteranno il prossimo 9 ottobre su Sky e in streaming su Now Tv. Il primo è interpretato da Jack Dylan Grazer e si chiama Fraser: un quattordicenne timido e introverso, che da New York si trasferisce in una base militare in Veneto. La seconda, impersonata da Jordan Kristine Seamón, è Caitlin, adolescente apparentemente spavalda e sicura di sé che vive da anni con la sua famiglia nella base e parla italiano.

We Are Who We Are è una storia di formazione che vede al centro due adolescenti americani che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente. Una storia che ogni giorno si ripete in ogni parte del mondo, ma che in questo caso avviene in un piccolo scorcio di Stati Uniti in Italia.