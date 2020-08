“We Are Who We Are”: il trailer della serie di Luca Guadagnino

“We Are Who We Are”: il trailer della serie di Luca Guadagnino

Foto: We Are Who We Are - Caitlin (Jordan Kristine Seamón) - Credit: © Sky

30 Agosto 2020 | 18:41 di Lorenzo Di Palma

È previsto per il 9 ottobre su Sky e in streaming su Now Tv il debutto di We Are Who We Are, una nuova serie prodotta da Sky e Hbo, composta da otto episodi e diretta da Luca Guadagnino (Io sono l'amore, A Bigger Splash, Chiamami col tuo nome e Suspiria), il più “internazionale” dei nostri registi, che porta per la prima volta il suo originale stile cinematografico in tv.

We Are Who We Are è una storia di formazione con protagonisti due adolescenti americani - Jack Dylan Grazer che interpreta Fraser e Jordan Kristine Seamón che interpreta Caitlin - che, insieme alle loro famiglie composte da militari e civili, vivono in una base militare americana in Italia. La serie parla di amicizia, di primi amori e di tutti i misteri dell'essere un adolescente e fa parte della selezione ufficiale della Quinzaine des Réalisateurs di Cannes 2020 e sarà presentata in prima mondiale al Festival internazionale del cinema di San Sebastián.

Nel cast Chloë Sevigny, Alice Braga, Spence Moore II, Faith Alabi, Francesca Scorsese, Corey Knight, Ben Taylor, Sebastiano Pigazzi e Beatrice Barichella. Questo è il primo trailer: