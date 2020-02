“Westworld”: trailer e cast della terza stagione

21 Febbraio 2020 | 15:14 di Giulia Ausani

"Westworld" sta per tornare. La terza stagione della serie sci-fi creata da Jonathan Nolan e Lisa Joy andrà in onda su Sky Atlantic in contemporanea con gli Stati Uniti: a partire dal 16 marzo, ogni episodio verrà trasmesso alle 3 del mattino per poi essere riproposto alle 20.15, sempre in versione originale con i sottotitoli in italiano. Dal lunedì successivo la puntata sarà disponibile anche in italiano alle 21.15. Tutti gli episodi saranno disponibili anche su NowTV.

Come possiamo vedere dal nuovo trailer ufficiale, la terza stagione di "Westworld" ci porterà fuori dai parchi dove erano ambientate le precedenti per esplorare il mondo esterno, dominato da una misteriosa società di tecnologia chiamata Incite.

Il cast

Nel cast ritroviamo Evan Rachel Wood (è Dolores), Thandie Newton (Maeve), Ed Harris (interpreta l'Uomo in nero aka William, Jeffrey Wright (è Bernard), Tessa Thompson (Charlotte, direttrice esecutiva dell'azienda che gestisce i parchi) e Luke Hemsworth (Ashley, capo della sicurezza di Westworld). E poi due importanti new entry: Aaron Paul di "Breaking Bad" interpreterà l'operaio e veterano di guerra Caleb Nichols, mentre Vincent Cassel sarà il misterioso Serac, che vuole la morte di Dolores.