“What if…?”, il trailer in italiano della seconda stagione

Torna con la seconda stagione "What if...?", la serie animata Marvel sarà disponibile su Disney+ a partire dal 22 dicembre con una nuova puntata disponibile ogni giorno per nove giorni consecutivi.

Oltre alla data di uscita è stato pubblicato il trailer ufficiale in italiano che ci anticipa: «Le cose si sono complicate nel Multiverso».

I nuovi episodi continueranno a seguire il viaggio de l'Osservatore, insieme a volti nuovi e già noti dell'universo cinematografico Marvel. Tra i personaggi più amati ritoveremo Nebula, Hela e Happy Hogan.

