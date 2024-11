“What If…?”, in arrivo la terza e ultima stagione della serie Marvel

Dal 22 dicembre su Disney+ torna per l'ultima volta la serie animata, con un episodio ogni giorno Tempesta impugna Mjolnir in "What If". Credit: © Marvel Studios/Disney+. Paolo Di Lorenzo







Cala il sipario su "What If...?": la terza e ultima stagione approda su Disney+ dal 22 dicembre per un evento festivo che volge al termine pochi giorni prima della fine dell'anno.

Sono otto, uno in meno rispetto ai passati capitoli, gli episodi che costituiscono la terza stagione, con una puntata disponibile ogni giorno fino al 29 dicembre 2024.

La trama

La terza stagione conclude l’avventura attraverso il multiverso. Ancora una volta i personaggi più amati si ritroveranno a dover compiere scelte inaspettate che trasformeranno i loro mondi in spettacolari versioni alternative del MCU. L’Osservatore (con la voce di Jeffrey Wright nella versione originale) guida, come sempre, gli spettatori in un viaggio speciale che attraversa nuovi generi, straordinari eventi e nuovi incredibili protagonisti.

Il trailer

Nella terza stagione sono presenti i personaggi più amati dai fan, come Captain America/Sam Wilson, Il Soldato d’Inverno/Bucky Barnes, Hulk/Bruce Banner, Red Guardian, Captain Peggy Carter, Agatha Harkness, Shang-Chi, Tempesta Dea del Tuono e molti altri.

Il cast e le voci

Oltre a Wright, il cast di voci originali comprende un insieme di star che riprendono i propri ruoli. Tra loro Sebastian Stan (Bucky Barnes), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Laurence Fishburne (Bill Foster/Goliath), Oscar Isaac (Marc Spector / Moon Knight), Simu Liu (Xu Shang-Chi), Kathryn Hahn (Agatha Harkness), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Hailee Steinfeld (Kate Bishop), Devery Jacobs (Kahhori) e Hayley Atwell (Peggy Carter/Captain Carter).

Tra i personaggi al debutto nella serie troviamo America Ferrera nel ruolo di Ranger Morale, Natasha Lyonne che presta la voce a Byrdie e Alison Sealy-Smith, la storica doppiatrice originale di Tempesta nelle serie animate dedicate agli X-Men.